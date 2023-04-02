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22:19 (мск), источник: © РИА Новости

Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 25 человек

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Число пострадавших после взрыва в кафе в Петербурге возросло до 25 человек, 19 госпитализированы, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Источник: © РИА Новости

В воскресенье в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин).

Как сообщал источник РИА Новости, взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка — подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.

«К сожалению, 1 человек погиб. На текущий момент 25 пострадавших. 19 госпитализированы. Больницы города оказывают всю необходимую помощь. Все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим у города есть», — написал Беглов в своем канале в Telegram-канале.

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