Над администрацией Артемовска водрузили флаг России

«Второго апреля 2023 года, 23.00. Мы водрузили российский флаг с надписью “Владлену Татарскому добрая память” и флаг ЧВК “Вагнер” на городской администрации Артемовска. Юридически Артемовск взят», — сказал он.
При этом Пригожин отметил, что в западных районах города «еще сосредоточен противник».
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, прогремел взрыв, погиб один человек — военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, еще 30 человек пострадали, 24 из них госпитализированы. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка — подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.