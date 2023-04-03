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00:53 (мск), источник: © РИА Новости

Над администрацией Артемовска водрузили флаг России

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память», сообщил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин. Комментарий Пригожина опубликован в Telegram-канале его пресс-службы.

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«Второго апреля 2023 года, 23.00. Мы водрузили российский флаг с надписью “Владлену Татарскому добрая память” и флаг ЧВК “Вагнер” на городской администрации Артемовска. Юридически Артемовск взят», — сказал он.

При этом Пригожин отметил, что в западных районах города «еще сосредоточен противник».

В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, прогремел взрыв, погиб один человек — военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, еще 30 человек пострадали, 24 из них госпитализированы. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка — подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.

Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.

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