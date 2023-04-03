Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 32 человек

«По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 32 человека, один человек погиб. Состояние десяти пострадавших оценивается как тяжелое, 16 в состоянии средней тяжести, в том числе девочка 14 лет, пять человек в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.
Всех пациентов лечат в стационарных условиях, еще одна пострадавшая от госпитализации отказалась, помощь ей оказали амбулаторно.
Накануне вечером в одном из кафе на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб.
Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера как подарок Татарскому.
Организатор мероприятия — движение «Кибер Фронт Z» — заявило, что оно предпринимало меры безопасности, но их оказалось недостаточно.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом.