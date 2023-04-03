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08:03 (мск), источник: © РИА Новости

Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 32 человек

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, выросло до 32 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Источник: РИА "Новости"

«По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 32 человека, один человек погиб. Состояние десяти пострадавших оценивается как тяжелое, 16 в состоянии средней тяжести, в том числе девочка 14 лет, пять человек в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.

Всех пациентов лечат в стационарных условиях, еще одна пострадавшая от госпитализации отказалась, помощь ей оказали амбулаторно.

Накануне вечером в одном из кафе на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб.

Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера как подарок Татарскому.

Организатор мероприятия — движение «Кибер Фронт Z» — заявило, что оно предпринимало меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом.

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