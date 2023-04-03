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10:06 (мск), источник: Ведомости

При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал глава Акимовки

Утром 3 апреля в Мелитополе взорвался автомобиль, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на экстренные службы.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Взрыв произошел на улице Богдана Хмельницкого. Подробности происшествия не уточняются. Сейчас на месте работают экстренные службы.

«По информации экстренных служб, при взрыве автомобиля один человек пострадал», — добавили позже в администрации.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что пострадавший — глава Акимовской администрации Максим Зубарев. Власти Мелитопольского района также подтвердили, что против чиновника совершен теракт. По предварительной информации, он находится в тяжелом состоянии.

В ноябре 2022 г. в соцсетях появилась информация о гибели Зубарева в результате теракта ВСУ. Позже информацию опроверг сам чиновник, опубликовав видеообращение в своем Telegram-канале. «Спешу всех заверить и сообщить о том, что со мной все в порядке. Украинские СМИ в очередной раз опубликовали фейковые новости о моей гибели — это не правда», — заявил он.

До этого покушение на начальника городского управления полиции Михаила Москвина произошло в Мариуполе 27 марта. Автомобиль взорвался в нескольких метрах от него, Москвин не пострадал.

Кроме того, 14 марта в Мелитополе Запорожской области был взорван автомобиль местного предпринимателя, руководителя муниципального транспортного предприятия Ивана Ткача. От полученных травм он скончался в больнице.

Другое покушение в декабре 2022 г. было совершено на замглавы Мелитополя Николая Волыка. Самодельное взрывное устройство привели в действие, когда чиновник выходил из подъезда своего дома. В результате происшествия Волык не пострадал.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

В мае 2022 г. член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские силы контролируют более 70% территории Запорожской области. В частности, под контролем ВС РФ находится город Мелитополь.

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