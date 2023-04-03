При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал глава Акимовки

Взрыв произошел на улице Богдана Хмельницкого. Подробности происшествия не уточняются. Сейчас на месте работают экстренные службы.
«По информации экстренных служб, при взрыве автомобиля один человек пострадал», — добавили позже в администрации.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что пострадавший — глава Акимовской администрации Максим Зубарев. Власти Мелитопольского района также подтвердили, что против чиновника совершен теракт. По предварительной информации, он находится в тяжелом состоянии.
В ноябре 2022 г. в соцсетях появилась информация о гибели Зубарева в результате теракта ВСУ. Позже информацию опроверг сам чиновник, опубликовав видеообращение в своем Telegram-канале. «Спешу всех заверить и сообщить о том, что со мной все в порядке. Украинские СМИ в очередной раз опубликовали фейковые новости о моей гибели — это не правда», — заявил он.
До этого покушение на начальника городского управления полиции Михаила Москвина произошло в Мариуполе 27 марта. Автомобиль взорвался в нескольких метрах от него, Москвин не пострадал.
Кроме того, 14 марта в Мелитополе Запорожской области был взорван автомобиль местного предпринимателя, руководителя муниципального транспортного предприятия Ивана Ткача. От полученных травм он скончался в больнице.
Другое покушение в декабре 2022 г. было совершено на замглавы Мелитополя Николая Волыка. Самодельное взрывное устройство привели в действие, когда чиновник выходил из подъезда своего дома. В результате происшествия Волык не пострадал.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
В мае 2022 г. член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские силы контролируют более 70% территории Запорожской области. В частности, под контролем ВС РФ находится город Мелитополь.