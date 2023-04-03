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12:32 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев прокомментировал убийство военкора Татарского

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что российские граждане должны сообщать спецслужбам о случаях украинского финансирования в России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Пора осознать совсем очевидные вещи. Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников — с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства. И уже совершил уголовное преступление. Он враг и о нем необходимо сообщить спецслужбам или правоохранительным органам», — привел РИА Новости слова Медведева его помощник Олег Осипов в ответ на просьбу прокомментировать террористический акт в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали более 30 человек.

«Светлая память погибшему Владлену Татарскому (Максиму Фомину). Скорейшего выздоровления всем пострадавшим в террористическом акте», — подчеркнул зампред Совбеза.

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