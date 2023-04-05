ПВО РФ за сутки уничтожила 13 снарядов HIMARS

Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. Также в течение суток уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоселовка, Петровское, Веселое Донецкой Народной Республики, Мирное, Щербаки, Чубаревка Запорожской области, Великая Лепетиха Херсонской области, Великий Выселок Харьковской области, Кременная, Варваровка и Кудряшовка Луганской Народной Республики», — сказал он.
По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 406 самолетов, 228 вертолетов, 3 673 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 545 танков и других боевых бронированных машин, 1 078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 504 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9 302 единицы специальной военной автомобильной техники.