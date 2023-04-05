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23:05 (мск), источник: © РИА Новости

Полиция раскрыла подробности инцидента у отеля Трампа в Чикаго

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Полиция охарактеризовала инцидент в отеле Трампа в Чикаго как бытовой, угрозы общественной безопасности нет, об этом городские правоохранительные органы сообщили в своем Twitter-аккаунте.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас мы думаем, что это единичный инцидент, угрозы общественной безопасности нет», — написала городская полиция.

По ее информации, правоохранительные органы прибыли на место происшествия по бытовому вызову.

Ранее СМИ сообщили об усилении полицейского присутствия у отеля Дональда Трампа в Чикаго. Источники изданий сообщали, что полиция, в том числе спецназ, прибыла из-за сообщений о том, что в здание незадолго до полудня вошла вооруженная винтовкой женщина. Сообщалось, что женщина находится в той части здания Trump International Hotel and Tower, где расположен отель, входы и выходы в него заблокированы полицией, соседняя улица перекрыта.

Справка
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