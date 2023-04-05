Полиция раскрыла подробности инцидента у отеля Трампа в Чикаго

«Сейчас мы думаем, что это единичный инцидент, угрозы общественной безопасности нет», — написала городская полиция.
По ее информации, правоохранительные органы прибыли на место происшествия по бытовому вызову.
Ранее СМИ сообщили об усилении полицейского присутствия у отеля Дональда Трампа в Чикаго. Источники изданий сообщали, что полиция, в том числе спецназ, прибыла из-за сообщений о том, что в здание незадолго до полудня вошла вооруженная винтовкой женщина. Сообщалось, что женщина находится в той части здания Trump International Hotel and Tower, где расположен отель, входы и выходы в него заблокированы полицией, соседняя улица перекрыта.