Corriere della Sera сообщила о выявленной у Берлускони лейкемии

Накануне, 5 апреля, Берлускони вновь попал в больницу. Глава итальянского МИДа и координатор Forza Italia Антонио Таяни заявил тогда, что политик находится в отделении интенсивной терапии из-за «неразрешенной проблемы» во время его прошлой госпитализации с пневмонией. Как пишет Corriere della Sera, «боли, которые его [Берлускони] беспокоят, и пневмония последних дней на самом деле являются осложнениями, которые могут возникнуть в уже ослабленном организме».
Берлускони 86 лет. В 2016 году он был госпитализирован из-за сердечной недостаточности и перенес операцию на сердце. Три года спустя политик вновь попал в больницу с почечными коликами В 2020-м у политика выявили коронавирус и двустороннюю пневмонию, на следующий год он вновь заболел COVID-19.
Берлускони основал Forza Italia в 1994 году, выиграл с ней парламентские выборы и стал премьер-министром. Он также побеждал на парламентских выборах и становился премьером в 2001, 2005 и 2008 годах, а в 2011-м ушел в отставку после серии скандалов и судебного преследования. В 2019 году политик избрался в состав Европарламента от Италии. В сентябре 2022 года победил на выборах в сенат от избирательного округа Монца.