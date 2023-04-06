Российские бойцы заняли железнодорожную станцию в Артемовске

«Практически весь город в руках наших военных. Самое главное, что промзона АЗОМа уже достаточно давно освобождена нашими силами — это был последний тяжелый рубеж. После чего была занята и станция Бахмут-1. После этого противнику пришлось несколько хаотично отступать на слабо подготовленные рубежи», — сказал он.
Безвозвратные потери украинских войск в Артемовске Гагин оценил в 15 — 20 тысяч человек.
По его словам, сейчас бойцы ВСУ уже не могут покинуть город, так как все дороги, в том числе на Часов Яр, находятся под артиллерийским контролем российских сил.
Артемовск расположен к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.