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13:32 (мск), источник: © РИА Новости

Российские бойцы заняли железнодорожную станцию в Артемовске

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские подразделения заняли железнодорожную станцию в Артемовске, противнику пришлось отступить, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Практически весь город в руках наших военных. Самое главное, что промзона АЗОМа уже достаточно давно освобождена нашими силами — это был последний тяжелый рубеж. После чего была занята и станция Бахмут-1. После этого противнику пришлось несколько хаотично отступать на слабо подготовленные рубежи», — сказал он.

Безвозвратные потери украинских войск в Артемовске Гагин оценил в 15 — 20 тысяч человек.

По его словам, сейчас бойцы ВСУ уже не могут покинуть город, так как все дороги, в том числе на Часов Яр, находятся под артиллерийским контролем российских сил.

Артемовск расположен к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

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