Офицера Главного управления разведки Украины заочно арестовали в России

«Вынесено постановление о привлечении Александра Гурко в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 361 ч. 2 УК РФ, как склонение, вербовка, вооружение лица в целях совершения акта международного терроризма — совершение вне пределов РФ взрыва в период с 24 февраля по 9 мая 2022 года. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции в РФ», — говорится в документе.
Офицер ГУР МОУ Гурко фигурирует в деле гражданина Украины Павла Запорожца, который обвиняется в покушении на совершение теракта в Херсоне 9 мая.
Как следует из материалов дела, Гурко в настоящее время скрывается от органов следствия, в связи с чем объявлен в международный розыск.
Дело Павла Запорожца, который был завербован Гурко, стало первым рассматриваемым судом по существу по статье «Международный акт терроризма». По представленной на заседаниях суда информации одного из свидетелей, Гурко вербовал украинцев из числа противников спецоперации, которые были склонны к совершению актов международного терроризма. Также он вооружал завербованных взрывными устройствами. Контакт с завербованными гражданами Гурко вел в мессенджере Signal. После начала специальной военной операции это стало частью его должностных обязанностей.