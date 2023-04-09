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14:40 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России уничтожили хранилище ВСУ с 70 тысячами тонн топлива

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили хранилище топлива для украинской группировки войск в Донбассе, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В районе города Запорожье высокоточным ракетным ударом уничтожено хранилище с 70 тысячами тонн топлива, накопленного для обеспечения действий группировки ВСУ на Донбассе», — говорится в сводке.

Помимо этого, удалось ликвидировать склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ возле Орехова в Запорожской области и Угледара в ДНР. В районе Великого Бурлука российские подразделения поразили передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков».

Купянское направление

Группировка войск «Запад» при поддержке авиации и артиллерии нанесла удары по подразделениям ВСУ возле населенных пунктов Ольшана, Иванковка, Тимковка и Крахмальное в Харьковской области, а также Стельмаховка в Луганской Народной Республике. Кроме того, в районах Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР удалось пресечь деятельность двух групп украинских диверсантов.

Потери противника составили:

  • более 35 военнослужащих;
  • боевая бронированная машина;
  • два автомобиля.

Краснолиманское направление

Группировка войск «Центр» усилиями артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразила подразделения ВСУ возле Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, а также населенных пунктов Торское, Терны и Серебрянка в Донецкой Народной Республике.

Потери противника составили:

  • до 55 военнослужащих;
  • боевая бронированная машина;
  • один автомобиль;
  • самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»;
  • гаубица Д-20.

Донецкое направление

Группировка войск «Юг» продолжила активные наступательные действия на Донецком направлении.

Потери противника составили:

  • более 250 военнослужащих;
  • один танк;
  • три боевые бронированные машины;
  • девять автомобилей;
  • самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»;
  • гаубица «Мста-Б»;
  • гаубица Д-20.

Южнодонецкое и Запорожское направления

Группировка войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение подразделениям ВСУ возле Павловки и Водяного в ДНР. Также удалось пресечь деятельность двух диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Новоселка и Владимировка в Донецкой Народной Республике.

Потери противника составили:

  • до 20 военнослужащих;
  • боевая бронированная машина;
  • самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»;
  • гаубица Д-20;
  • гаубица Д-30.

Херсонское направление

Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ.

Потери противника составили:

  • до 60 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • восемь автомобилей;
  • самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика»;
  • пушка «Гиацинт-Б».

Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 127 районах.

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