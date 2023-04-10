Возможное падение метеорита в Иркутской области попало на видео Местные жители могли наблюдать свечение поздно вечером
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
20В Бразилии начался сезон карнавалов
Главное
Спецоперация на Украине
00:44 (мск), источник: © РИА Новости

Российская ПВО с начала СВО уничтожила более 100 украинских «Байрактаров»

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российская ПВО с начала спецоперации на Украине уничтожила более 100 турецких беспилотников «Байрактар», заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин.

Источник: Reuters

«Сразу отмечу, что принципиальных различий в борьбе с беспилотниками стратегического уровня типа американских Global Hawk (RQ-4) и Reaper (MQ-9) или оперативно-тактическими турецкими “Байрактарами-ТБ” по сравнению с противодействием современной пилотируемой авиации практически нет. Об этом красноречиво свидетельствует уничтожение более 100 из поставленных Украине “Байрактаров” за весь период СВО», — сказал он.

В 2018—2020 годах Украина закупала у Турции ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года Киев по соглашению с Анкарой начал собственное производство данного БПЛА. Широкую известность Bayraktar TB2 приобрел в ходе карабхского конфликта 2020 между Арменией и Азербайджаном.

День войск противовоздушной обороны — День войск ПВО — является памятным днем в Вооруженных силах России и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путину остался последний шаг до решающего удара по Западу
Россия смогла развеять популярный миф о Западе
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта