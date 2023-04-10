Российская ПВО с начала СВО уничтожила более 100 украинских «Байрактаров»

«Сразу отмечу, что принципиальных различий в борьбе с беспилотниками стратегического уровня типа американских Global Hawk (RQ-4) и Reaper (MQ-9) или оперативно-тактическими турецкими “Байрактарами-ТБ” по сравнению с противодействием современной пилотируемой авиации практически нет. Об этом красноречиво свидетельствует уничтожение более 100 из поставленных Украине “Байрактаров” за весь период СВО», — сказал он.
В 2018—2020 годах Украина закупала у Турции ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года Киев по соглашению с Анкарой начал собственное производство данного БПЛА. Широкую известность Bayraktar TB2 приобрел в ходе карабхского конфликта 2020 между Арменией и Азербайджаном.
День войск противовоздушной обороны — День войск ПВО — является памятным днем в Вооруженных силах России и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.