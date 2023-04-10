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15:46 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украинские войска подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
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«Сегодня увидел, что осталось в том числе и от центра города. “Вагнера” показали наши флаги на том месте, где ранее было здание администрации. Противник его подорвал перед тем, как отойти под натиском наших подразделений», — заявил он.

В Артемовске практически не осталось целых зданий, но Донецкая Народная Республика справится с восстановлением города после боевых действий.

Объехал город, увидел разрушительные последствия действий киевского режима. Работы по восстановлению предстоит много, но уже есть опыт Мариуполя — справимся со всем. С нами вся Большая Россия.

Денис Пушилин
врио главы ДНР

Из Артемовска идет эвакуация мирных жителей, всех размещают в ДНР. Смысла открывать в городе гуманитарный центр пока нет, но он будет нужен, добавил врио главы республики.

Пушилин сегодня посетил Артемовск и рассказал, что бойцы продолжают освобождать русские земли. При этом ВСУ не жалеют город, а украинское командование продолжает гнать военных «в мясорубку».

Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.

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