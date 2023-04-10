ВСУ подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением

«Сегодня увидел, что осталось в том числе и от центра города. “Вагнера” показали наши флаги на том месте, где ранее было здание администрации. Противник его подорвал перед тем, как отойти под натиском наших подразделений», — заявил он.
В Артемовске практически не осталось целых зданий, но Донецкая Народная Республика справится с восстановлением города после боевых действий.
Из Артемовска идет эвакуация мирных жителей, всех размещают в ДНР. Смысла открывать в городе гуманитарный центр пока нет, но он будет нужен, добавил врио главы республики.
Пушилин сегодня посетил Артемовск и рассказал, что бойцы продолжают освобождать русские земли. При этом ВСУ не жалеют город, а украинское командование продолжает гнать военных «в мясорубку».
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.