Пушилин вручил бойцам «Вагнера» государственные награды ДНР

Сегодня Пушилин сообщил о своей поездке в Артемовск, который «освобождается “вагнерами”.
«Также наградил героических ребят, всем известных “музыкантов”. Их боевой дух крепок, нацелены только на победу, продолжают двигаться вперед», — написал он в своем телеграм-канале.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.