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15:34 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин вручил бойцам «Вагнера» государственные награды ДНР

ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что наградил бойцов из «Вагнера» государственными наградами Донецкой Народной Республики.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Сегодня Пушилин сообщил о своей поездке в Артемовск, который «освобождается “вагнерами”.

«Также наградил героических ребят, всем известных “музыкантов”. Их боевой дух крепок, нацелены только на победу, продолжают двигаться вперед», — написал он в своем телеграм-канале.

Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.

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