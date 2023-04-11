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04:14 (мск), источник: ТАСС

Источник назвал примерные сроки начала госиспытаний лазерной системы «Стретта»

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Государственные испытания лазерной полигонной системы «Стретта», начать которые ранее планировалось до наступления апреля, могут стартовать в середине лета текущего года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Появилась необходимость до государственных испытаний провести типовые испытания, что вызвало задержку в сроках проведения госиспытаний примерно в три месяца», — сказал он. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ подписало контракт на разработку системы «Стретта», которая обеспечит на спецполигоне подготовку одновременно двух бригад с использованием лазерных имитаторов стрельбы. Собеседник агентства тогда отметил, что лазерные имитаторы и датчики поражения будут созданы для всех имеющихся на вооружении армии РФ образцов стрелкового оружия, бронетехники, минометов и гранатометов.

Тендер стоимостью 756 млн рублей на разработку «Стретты» был опубликован военным ведомством на сайте госзакупок в июне 2019 года. Как следовало из конкурсной документации, опытно-конструкторские работы должны были завершить в ноябре 2021 года. Оборонное ведомство хотело оснастить аналогичной системой производства германского концерна Rheinmetall полигон Мулино в Нижегородской области. Поставка сорвалась из-за санкций, введенных против России.

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