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09:04 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ готовятся к форсированию Днепра, заявил Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Украинские войска готовятся форсировать Днепр, но их попытки обречены на провал, заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«На правом берегу Днепра подразделения врага маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства. Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются», — сказал он.

При этом собеседник агентства выразил уверенность, что сил для успешного проведения такой операции у ВСУ недостаточно.

«В первую очередь это касается техники, вооружения, боеприпасов и средств обеспечения. Людей-то они нагнали достаточно. Провокации, даже крупные, на Днепре или в Лимане возможны, однако они обречены на провал», — подчеркнул Сальдо.

О скором контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, оно может начаться, когда прекратится распутица. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.

По информации агентства Reuters, украинское командование подготовило восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления. Основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин оценил численность этих войск примерно в 200 тысяч человек.

В новых регионах России заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.

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