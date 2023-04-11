Российские силы взяли под контроль все административные здания в Артемовске

«Я вам скажу, что все здания административные (в Артемовске. — Прим. ред.) уже находятся под контролем наших подразделений», — сказал он.
По словам Пушилина, ВСУ пока остаются на западе города, там еще есть участки, где они «могут удерживаться какое-то время».
Украинские боевики, пояснил он, получили команду не отступать, а те солдаты, которые все-таки решили сдаться в плен, «понимают, что это единственный для них шанс выжить».
«Ситуация следующая: у тех подразделений нет никакого выбора. <…> Назад пути нет, потому что там работают заградотряды, <…> их уничтожат условно свои», — подчеркнул врио главы республики.
Сейчас в западной части Артемовска идут ожесточенные бои, активное противостояние разворачивается в районе железной дороги, на определенных участках российские силы ее уже перешли, добавил он.
Во вторник вечером основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что 80 процентов города находится под контролем российских сил, в том числе все административные центры, заводы, фабрики.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт уже более полугода идут ожесточенные бои.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ.