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10:24 (мск), источник: © РИА Новости

Ильназ Галявиев получил пожизненный срок за массовое убийство

КАЗАНЬ, 13 апр — РИА Новости. Верховный суд Татарстана приговорил Ильназа Галявиева, признанного виновным в убийстве девяти человек в казанской гимназии № 175, к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Ранее в ходе прений прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем — в исправительной колонии особого режима. Кроме того, прокуроры предложили суду полностью удовлетворить требования потерпевших о компенсации морального вреда, сумма которого составляет сейчас порядка 120 миллионов рублей.

Галявиев просил суд не отправлять его в тюрьму и заявил, что постарается возместить потерпевшим все иски.

По версии следствия, Галявиев стремился «подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении». В тот день, 11 мая 2021 года, 19-летний бывший ученик гимназии № 175 убил семерых детей и двух учительниц.

Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Окончательное обвинение было предъявлено по четырем статьям УК РФ: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества. Потерпевшими по делу признаны 667 человек (143 из них причинен тяжкий вред здоровью).

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