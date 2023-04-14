Российские разведчики выявили и уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Угледара

«Силами и средствами разведки был вскрыт и уничтожен расчетами орудий “Гиацинт” опорный пункт противника в районе Угледара, ликвидировано до 12 боевиков», — заявил Гордеев.
По его словам, также на южнодонецком направлении отражены два ракетных удара противника из реактивных систем залпового огня HIMARS.
«Расчетами зенитных ракетных комплексов С-300, “Бук” сбиты семь реактивных снарядов. Огнем гаубицы “Мста” уничтожен расчет противотанкового ракетного комплекса противника в районе Угледара», — добавил Гордеев.
Кроме того, он сообщил, что экипажем зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» сбит беспилотный летательный аппарат «Валькирия».
«На запорожском направлении в рамках контрбатарейной борьбы с помощью комплекса артиллерийской разведки “Зоопарк” обнаружены и расчетами самоходных артиллерийских установок “Гвоздика” уничтожены две гаубицы противника в районе населенных пунктов Марфополь и Гуляйполе», — добавил Гордеев.