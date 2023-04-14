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08:49 (мск), источник: ТАСС

Российские разведчики выявили и уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Угледара

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российские разведчики выявили и уничтожили расчетами орудий «Гиацинт» опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара, в ходе чего ликвидировано до 12 боевиков. Об этом в пятницу ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Силами и средствами разведки был вскрыт и уничтожен расчетами орудий “Гиацинт” опорный пункт противника в районе Угледара, ликвидировано до 12 боевиков», — заявил Гордеев.

По его словам, также на южнодонецком направлении отражены два ракетных удара противника из реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Расчетами зенитных ракетных комплексов С-300, “Бук” сбиты семь реактивных снарядов. Огнем гаубицы “Мста” уничтожен расчет противотанкового ракетного комплекса противника в районе Угледара», — добавил Гордеев.

Кроме того, он сообщил, что экипажем зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» сбит беспилотный летательный аппарат «Валькирия».

«На запорожском направлении в рамках контрбатарейной борьбы с помощью комплекса артиллерийской разведки “Зоопарк” обнаружены и расчетами самоходных артиллерийских установок “Гвоздика” уничтожены две гаубицы противника в районе населенных пунктов Марфополь и Гуляйполе», — добавил Гордеев.

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