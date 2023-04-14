Эксперт рассказал, почему плохой сон связан с кишечником Есть восемь способов улучшить ваше состояние
Фоторепортажи
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
Главное
Спецоперация на Украине
18:14 (мск), источник: © РИА Новости

Белоруссия предварительно согласилась передать Сапегу России

МИНСК, 14 апр — РИА Новости. Белорусские власти дали предварительное согласие на передачу осужденной Софьи Сапеги в Россию для дальнейшего отбывания наказания, заявил РИА Новости адвокат ее семьи Антон Гашинский. Так он прокомментировал появившиеся в Сети сообщения о том, что Сапеге якобы отказали в переводе на родину.

Источник: Reuters

«Отказов мы не получали. Предварительное согласие Беларуси было получено», — сказал Гашинский, уточнив, что дала его генпрокуратура республики.

Теперь, по словам адвоката, в России должно состояться заседание суда по делу Сапеги.

«Ждем суда в России», — добавил он.

Софью Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta. Оба находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося.

Год спустя Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям о разжигании социальной вражды и о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, чиновников. Сейчас россиянка находится в Гомельской женской колонии. Она написала прошение о помиловании, но получила отказ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На Украине открыли второй фронт. Под ударом все важные города
От ворот поворот. Россия лишила Европу самого необходимого
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта