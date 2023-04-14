Белоруссия предварительно согласилась передать Сапегу России

«Отказов мы не получали. Предварительное согласие Беларуси было получено», — сказал Гашинский, уточнив, что дала его генпрокуратура республики.
Теперь, по словам адвоката, в России должно состояться заседание суда по делу Сапеги.
«Ждем суда в России», — добавил он.
Софью Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta. Оба находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося.
Год спустя Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям о разжигании социальной вражды и о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, чиновников. Сейчас россиянка находится в Гомельской женской колонии. Она написала прошение о помиловании, но получила отказ.