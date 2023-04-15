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06:06 (мск), источник: ТАСС

Вблизи места выступления премьера Японии произошел взрыв

Фумио Кисида был доставлен в полицейское управление Вакаямы, ему ничего не угрожает, сообщает Kyodo.

Источник: Reuters

ТОКИО, 15 апреля. /ТАСС/. Громкий взрыв раздался в субботу вблизи зоны проведения публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вакаяме на западе страны. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что глава правительства был эвакуирован и доставлен в полицейское управление Вакаямы, ему ничего не угрожает. По данным агентства Kyodo, неизвестный перед выступлением Кисиды кинул предмет, похожий на дымовую шашку, который затем взорвался. Этот мужчина был задержан сотрудниками службы безопасности.

В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал, уточняет NHK. Отмечается, что на момент происшествия там собрались несколько сотен человек.

В июле 2022 года бывший военный моряк Тэцуя Ямагами выстрелом в спину убил экс-премьера Японии Синдзо Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц Нары на юго-западе главного японского острова Хонсю. Он использовал при этом многоствольное стрелковое устройство, которое сам сделал и тщательно испытал. Стрелявший был схвачен и арестован охраной убитого политика на месте преступления.

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