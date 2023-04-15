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14:08 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Бойцы «Группы Вагнера» заняли два квартала в Артемовске на северной и южной окраинах города, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск», — добавили в ведомстве.

При этом в министерстве подчеркнули, что штурмовые отряды «Группы Вагнера» успешно продвигаются вперед. С флангов им оказывают поддержку подразделения ВДВ.

Как отметили в ведомстве, в городе продолжаются наиболее ожесточенные бои на Донецком направлении.

Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.

Как заявил в пятницу основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин, под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики, но говорить о полном окружении города пока рано.

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