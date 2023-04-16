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14:22 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров рассказал, как спецназ «Ахмат» вышел из окружения у Белогоровки

ГРОЗНЫЙ, 16 апр — РИА Новости. Бойцы спецназа «Ахмат» пять дней отражали атаки ВСУ, оказавшись в окружении в районе Белогоровки, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В последнее время я очень переживал за судьбу нескольких бойцов спецназа “Ахмат”, которые оказались окружены в одном здании в районе Белогоровки. Пять суток они воевали с противником, отражая одну атаку за другой, и уничтожили очень много врагов», — написал политик.

Он назвал действия российских военнослужащих примером, указав, что они умело использовали боеприпасы, ликвидировали противников и не теряли выгодного положения, при этом «обдумывая каждый выстрел и шаг».

Глава Чечни отдельно отметил мужество командира группы с позывным Малой, который, подпустив «вражеские ударные силы», вызвал огонь на себя. По словам Кадырова, в военном деле такой поступок означает, что «боец осознанно готов умереть».

«Артиллеристы не стали бить прямо по зданию, а аккуратно обработали залпом территорию вокруг. Воспользовавшись этим моментом, найдя брешь в позиции врага, Малой сумел вывести своих бойцов из окружения, чем проявил настоящее мужество и героизм», — написал он.

Кадыров добавил, что командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов оперативно вывез военнослужащих в безопасное место, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

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