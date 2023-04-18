Глава Metalhouse обвиняется в помощи украинскому олигарху по уклонению от санкций США

По версии прокуратуры США, Унсалан в течение трех лет, с июля 2018 по октябрь 2021 года, осуществлял через свою фирму деятельность, направленную на обход американских санкций в отношении Курченко, предоставив предпринимателю и двум его компаниям 150 миллионов долларов в обмен на оборудование и сырье для производства стали.
Следствие полагает, что указанную деятельность обвиняемый осуществлял умышленно, располагая сведениями об ограничительных мерах. Кроме того, Унсалан не подавал запросы и не получал разрешений на осуществление сделок с Курченко от Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (Office of Foreign Assets Control (OFAC)).
Главе Metalhouse LLC предъявлены обвинения в сговоре с целью ухода от санкций США в нарушение Закона США об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), 10 случаях нарушения IEEPA, сговоре с целью осуществления отмывания денежных средств в международном масштабе и 10 случаях осуществления данного преступления.
В качестве меры наказания в обвинительном заключении среди прочего указывается требование конфискации средств, которые, по мнению прокуратуры, Унсалан, незаконно получил в ходе указанной деятельности.
Слушания по делу главы Metalhouse LLC ведутся Федеральным судом Среднего округа Флориды.
В случае, если Унсалан будет признан виновным, ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет по каждому пункту обвинения.
В США санкции против Курченко были введены в 2015 году за его предполагаемое участие в хищении государственных средств Украины или экономически значимого объекта собственности на территории этой страны. В 2018 году под ограничительные меры попали также две компании предпринимателя: Газ-Альянс, располагающаяся в Российской Федерации, и Внешторгсервис, находящаяся в Южной Осетии; по версии OFAC данные компании представляли интересы и оказывали содействие Донецкой и Луганской народным Республикам.