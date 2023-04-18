Эксперт рассказал, почему плохой сон связан с кишечником Есть восемь способов улучшить ваше состояние
Фоторепортажи
20В Бразилии начался сезон карнавалов
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
Главное
Спецоперация на Украине
13:05 (мск), источник: РАПСИ

Глава Metalhouse обвиняется в помощи украинскому олигарху по уклонению от санкций США

МОСКВА, 18 апр — РАПСИ. Главе компании Metalhouse LLC Джону (Хюррему) Унсалану предъявлены обвинения в заключении сделок на 150 миллионов долларов с находящимся под санкциями США украинским олигархом Сергеем Курченко и отмывании денег, говорится в сообщении американского минюста.

Источник: AP 2022

По версии прокуратуры США, Унсалан в течение трех лет, с июля 2018 по октябрь 2021 года, осуществлял через свою фирму деятельность, направленную на обход американских санкций в отношении Курченко, предоставив предпринимателю и двум его компаниям 150 миллионов долларов в обмен на оборудование и сырье для производства стали.

Следствие полагает, что указанную деятельность обвиняемый осуществлял умышленно, располагая сведениями об ограничительных мерах. Кроме того, Унсалан не подавал запросы и не получал разрешений на осуществление сделок с Курченко от Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (Office of Foreign Assets Control (OFAC)).

Главе Metalhouse LLC предъявлены обвинения в сговоре с целью ухода от санкций США в нарушение Закона США об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), 10 случаях нарушения IEEPA, сговоре с целью осуществления отмывания денежных средств в международном масштабе и 10 случаях осуществления данного преступления.

В качестве меры наказания в обвинительном заключении среди прочего указывается требование конфискации средств, которые, по мнению прокуратуры, Унсалан, незаконно получил в ходе указанной деятельности.

Слушания по делу главы Metalhouse LLC ведутся Федеральным судом Среднего округа Флориды.

В случае, если Унсалан будет признан виновным, ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет по каждому пункту обвинения.

В США санкции против Курченко были введены в 2015 году за его предполагаемое участие в хищении государственных средств Украины или экономически значимого объекта собственности на территории этой страны. В 2018 году под ограничительные меры попали также две компании предпринимателя: Газ-Альянс, располагающаяся в Российской Федерации, и Внешторгсервис, находящаяся в Южной Осетии; по версии OFAC данные компании представляли интересы и оказывали содействие Донецкой и Луганской народным Республикам.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пираты патентных морей
ВС решит, как квалифицировать оскорбление представителя власти, сопряженное с насилием
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта