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17:02 (мск), источник: © РИА Новости

Подразделения ВДВ блокировали Артемовск с двух сторон

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил Южной группировки российских войск продолжают бои за Артемовск — штурмовики взяли под контроль еще три квартала, десантники блокировали город с северной и южной окраин, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
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«На Донецком направлении штурмовыми отрядами за сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин», — говорится в сводке.

Поддержку штурмовым отрядам оказывали также оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией.

«За прошедшие сутки авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 67 огневых задач», — уточнили в военном ведомстве.

Всего за сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении:

  • около 380 военнослужащих;
  • танк;
  • две боевые машины пехоты;
  • пять боевых бронированных машин;
  • восемь автомобилей;
  • самоходную артиллерийскую установку «Акация»;
  • гаубицу Д-20;
  • боевую машину РСЗО «Град».

А в районе Красногоровки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 68-й механизированной бригады ВСУ.

Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

На прошлой неделе основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что российские подразделения взяли под контроль 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. Однако говорить о полном окружении города, по его словам, еще рано.

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