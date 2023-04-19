Подразделения ВДВ блокировали Артемовск с двух сторон

«На Донецком направлении штурмовыми отрядами за сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин», — говорится в сводке.
Поддержку штурмовым отрядам оказывали также оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией.
«За прошедшие сутки авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 67 огневых задач», — уточнили в военном ведомстве.
Всего за сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении:
А в районе Красногоровки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 68-й механизированной бригады ВСУ.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
На прошлой неделе основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что российские подразделения взяли под контроль 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. Однако говорить о полном окружении города, по его словам, еще рано.