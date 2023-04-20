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00:00 (мск), источник: ТАСС

В Москве задержали экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Следователи задержали в столице бывшего заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн рублей при участии в проекте «Пушкинская карта». Как уточнили ТАСС в среду в правоохранительных органах, с экс-чиновницей ведутся следственные действия.

Источник: РИА "Новости"

«[Ярилова] задержана, ведутся следственные действия в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве», — сказал собеседник агентства.

Официальными комментариями правоохранительных органов и представителей Яриловой ТАСС пока не располагает.

Ольга Ярилова стала заместителем министра культуры в 2018 году. В сентябре 2022 года она была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.

По версии следствия, в прошлом году Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов, используя фиктивные «Пушкинские карты», выпущенные оператором программы АО «Почта банк», обманули работников финансово-кредитной организации и Министерства культуры России и похитили более 200 млн рублей. Для этого они организовали массовое приобретение билетов, однако никаких культурно-массовых мероприятий не проводили. В ходе расследования на имущество обвиняемых стоимостью более 100 млн рублей наложен арест. Все трое содержатся под стражей с января.

Всероссийская программа «Пушкинская карта» была запущена 1 сентября 2021 года. С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в театры и музеи, на концерты, номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год. С февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры.

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