В Москве задержали экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову

«[Ярилова] задержана, ведутся следственные действия в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве», — сказал собеседник агентства.
Официальными комментариями правоохранительных органов и представителей Яриловой ТАСС пока не располагает.
Ольга Ярилова стала заместителем министра культуры в 2018 году. В сентябре 2022 года она была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.
По версии следствия, в прошлом году Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов, используя фиктивные «Пушкинские карты», выпущенные оператором программы АО «Почта банк», обманули работников финансово-кредитной организации и Министерства культуры России и похитили более 200 млн рублей. Для этого они организовали массовое приобретение билетов, однако никаких культурно-массовых мероприятий не проводили. В ходе расследования на имущество обвиняемых стоимостью более 100 млн рублей наложен арест. Все трое содержатся под стражей с января.
Всероссийская программа «Пушкинская карта» была запущена 1 сентября 2021 года. С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в театры и музеи, на концерты, номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год. С февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры.