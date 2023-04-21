15:33 (мск), источник: Ведомости
В Минобороны России сообщили о потерях Вооруженных сил Украины за сутки
Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили до 310 военнослужащих Украины на Донецком направлении. Об этом говорится в сводке Минобороны России.
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«За прошедшие сутки уничтожено до 310-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО “Град”, гаубица “Мста-Б”, а также самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”», — сказано в сообщении.
Вместе с тем в Минобороны обратили внимание на то, что штурмовые отряды продолжили вести бои в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут). В этом им помогают отряды ВДВ, которые пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах. Вместе с тем за последние сутки артиллерия «Южной» группировки выполнила 69 огневых задач.
В Минобороны также сообщили, что за сутки российская армия уничтожила свыше 55 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении, на Купянском направлении потери противника составили более 60 военнослужащих, а на Херсонском — до 10. Общие потери ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях составили до 90 человек.
Накануне, 20 апреля, в ведомстве сообщили об уничтожении до 470 украинских военнослужащих на Донецком направлении, более 60 — на Краснолиманском, около 50 — на Купянском, а также на Запорожском и Южнодонецком — до 30. Вместе с тем на Херсонском направлении потери ВСУ составили свыше 15 военных.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий ВС России уничтожили 411 самолетов и 228 вертолета. Также было сбито более 3700 беспилотников.