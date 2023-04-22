ВС РФ уничтожили опорный пункт украинских военных в районе Угледара

«На южнодонецком направлении экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 уничтожен опорный пункт противника с живой силой в районе Угледара», — заявил Гордеев. По его словам, на том же направлении Вооруженные силы РФ пресекли попытку проведения противником разведки боем передовых позиций группировки, потери ВСУ составили 5 военнослужащих.
В ходе контрбатарейной борьбы, отметил Гордеев, расчеты российских самоходных артиллерийских установок уничтожили гаубицы и три минометных расчета противника.
Вооруженные силы РФ также уничтожили несколько опорных пунктов и пунктов временной дислокации ВСУ на запорожском направлении, потери противника составили более 50 военнослужащих.
«На запорожском направлении артиллерией группировки уничтожены четыре опорных пункта и два пункта временной дислокации противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Новоселка, Малиновка и Белогорье», — заявил Гордеев.
Он отметил, что стрелковым оружием был сбит ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа.