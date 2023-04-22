Штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска

«На Донецком направлении штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождены три квартала в западной части города Артемовск», — говорится в заявлении.
Как отметили в ведомстве, помощь «штурмовикам» оказывали подразделения ВДВ, сковывая действия противника на флангах.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия Южной группировки войск поразили ВСУ в районе Богдановки и Николаевки в ДНР.
Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что российские военные продолжают атаковать и продвигаться вперед в Артемовске. При этом она утверждает, что украинская армия проводит как оборонительные, так и «активные штурмовые» действия.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже много месяцев за город идут ожесточенные бои.
На прошлой неделе глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют более 80 процентов территории населенного пункта. Сейчас, по его словам, город находится в оперативном окружении, но говорить об образовании котла для ВСУ еще рано.