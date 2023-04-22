ВКС за сутки поразили 97 украинских артиллерийских подразделений

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136 районах», — говорится в сообщении.
Кроме того, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также пять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 411 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3787 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8787 танков и других боевых бронированных машин, 1092 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4638 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9668 единиц специальной военной автомобильной техники.