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16:18 (мск), источник: © РИА Новости

ВКС за сутки поразили 97 украинских артиллерийских подразделений

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки нанесли огневое поражение 97 украинским артиллерийским подразделениям, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136 районах», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также пять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 411 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3787 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8787 танков и других боевых бронированных машин, 1092 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4638 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9668 единиц специальной военной автомобильной техники.

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