04:48 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
В Красноярске 70-летний пенсионер выпал из окна девятиэтажки и разбился насмерть
Трагедия произошла на улице Юности.
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В Красноярске 70-летний пенсионер выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Трагедия произошла накануне, 22 апреля, на улице Юности, 6. Тело погибшего обнаружили местные жители.
Как сообщает «Енисей», прибывшие на вызов врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть потерпевшего. На месте происшествия работала следственная группа. Причины смерти и наличие криминальной составляющей в гибели пенсионера предстоит определить судебным экспертам.