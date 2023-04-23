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11:31 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 6 389 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 389, летальных исходов из-за ковида — на 32. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Источник: РИА "Новости"

Днем ранее в стране зарегистрировали 7 030 случаев заражения и 34 смерти, всего с начала пандемии — 22 810 264 и 398 073 соответственно. Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 5 509 против 7 414 днем ранее — до 22 202 099.

За сутки в России госпитализировали 487 заболевших ковидом против 958 днем ранее (снижение на 49,2%). Число госпитализаций увеличилось в 13 регионах и уменьшилось в 56, еще в 16 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 715 против 927 днем ранее — до 3 501 322. Умерли 9 заболевших (днем ранее — 8, всего с начала пандемии — 48 642). Количество выздоровевших возросло на 604 и составило 3 310 950.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 541 случай заражения и 454 случая выздоровления, всего с начала пандемии — 1 935 495 и 1 891 315 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на 6, до 37 571.

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