Российские средства ПВО за сутки перехватили ракету «Гром-2» и три снаряда HIMARS

«Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток перехвачена одна украинская оперативно-тактическая ракета “Гром-2”, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.
Кроме того, российская ПВО сбила девять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 411 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3796 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8809 танков и других боевых бронированных машин, 1093 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4642 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9699 единиц специальной военной автомобильной техники.
«Гром» — оперативно-тактический ракетный комплекс, который украинское КБ «Южное» (Днепр) разрабатывало после распада СССР. Впервые проект комплекса был представлен в 2013 году на различных международных выставках вооружений.
Как заявляли разработчики, дальность поражения «Грома», в зависимости от ракеты, достигает от 50 до 500 километров, что значительно больше, чем у остававшихся в украинских войсках с советского времени ОТРК «Точка-У» (от 15 до 120 километров).
Опытные образцы «Громов» в последние годы регулярно принимали участия на парадах в честь дня независимости в Киеве, однако об итогах испытаний ОТРК и его постановке на вооружение официальной информации не поступало.
По данным из открытых источников, модификация «Гром-2» представляет собой мобильную пусковую установку с двумя ракетами типа «земля-земля» на шасси пятиосного грузового автомобиля.