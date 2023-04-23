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14:57 (мск), источник: © РИА Новости

Российские средства ПВО за сутки перехватили ракету «Гром-2» и три снаряда HIMARS

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили ракету украинского оперативно-тактического комплекса «Гром-2», три снаряда HIMARS и 9 дронов, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. Впервые о том, что сбили новые украинские ракеты «Гром-2», российское военное ведомство заявило 30 марта 2023 года.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток перехвачена одна украинская оперативно-тактическая ракета “Гром-2”, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.

Кроме того, российская ПВО сбила девять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 411 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3796 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8809 танков и других боевых бронированных машин, 1093 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4642 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9699 единиц специальной военной автомобильной техники.

«Гром» — оперативно-тактический ракетный комплекс, который украинское КБ «Южное» (Днепр) разрабатывало после распада СССР. Впервые проект комплекса был представлен в 2013 году на различных международных выставках вооружений.

Как заявляли разработчики, дальность поражения «Грома», в зависимости от ракеты, достигает от 50 до 500 километров, что значительно больше, чем у остававшихся в украинских войсках с советского времени ОТРК «Точка-У» (от 15 до 120 километров).

Опытные образцы «Громов» в последние годы регулярно принимали участия на парадах в честь дня независимости в Киеве, однако об итогах испытаний ОТРК и его постановке на вооружение официальной информации не поступало.

По данным из открытых источников, модификация «Гром-2» представляет собой мобильную пусковую установку с двумя ракетами типа «земля-земля» на шасси пятиосного грузового автомобиля.

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