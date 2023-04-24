Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ хутора Мухин в Шебекинском районе

«Под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Пострадавших нет, есть повреждения в двух частных домовладениях, одной хозпостройки и одного легкового автомобиля», — сообщил губернатор.
Глава региона добавил, что оперативные службы совершают подомовой обход.
Ранее Гладков в своем Telegram-канале проинформировал о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько региональных муниципальных образований. По его словам, под обстрел также попало село Муром, был поврежден забор частного дома. Местные жители в результате произошедшего не пострадали. В настоящее время представители оперативных и аварийных служб осматривают территорию.