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16:50 (мск), источник: РБК

El Mundo сообщила, что ВСУ оставили в Артемовске только пару бригад

Украинские военные оставили в Артемовске (украинское название — Бахмут) «только войска прикрытия». Об этом сообщило испанское издание El Mundo со ссылкой на военный источник, осведомленный о передвижениях на фронте.

Спецоперация на Украине
Источник: Ministry of Defence of Ukraine

«[Остались] пара хороших бригад, а остальные уже ушли», — сказал собеседник издания.

Днем 24 апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы продвинулись в Артемовске. «Сейчас подошли к достаточно сложному участку — кварталу высоток, где противник организовал оборону», — сказал он. Он добавил, что продвижение наблюдается в западной и северо-западной частях Артемовска.

Минобороны России в последние дни неоднократно сообщало о взятии под контроль кварталов города.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что ВСУ не откажутся от удержания Бахмута, потому что потеря города может открыть российским войскам плацдарм для дальнейшего наступления. При этом США еще в январе предупреждали Киев, что Артемовск невозможно удержать, писала The Washington Post.

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