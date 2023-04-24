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21:37 (мск), источник: ТАСС

Суд приговорил к 15 годам уроженца КБР по делу о серии отравлений людей в центре Москвы

МОСКВА 24 апреля. /ТАСС/. Басманный суд приговорил уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова к 15 годам колонии, признав виновным в серии отравлений людей в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд постановил назначить Сабанову наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказала представитель суда.

Он обвинялся по нескольким статьям, в том числе в совершении разбойных нападений, краж, совершенных с банковского счета, в похищении паспортов и мошенничестве с использованием электронных средств платежа.

По версии следствия и суда, Сабанов в районе Чистых прудов знакомился с людьми, употребляющими спиртные напитки или находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Он приглашал их в наименее людное место, где убеждал выпить напиток, в который были добавлены лекарственные препараты, либо добавлял их в бутылку жертвы. Эти лекарства обладали угнетающим воздействием на центральную нервную систему человека, поэтому его жертвы теряли сознание. После этого он их грабил. Всего от его действий пострадали 30 человек, пятерым из которых был причинен тяжкий вред здоровью. Стоимость похищенного им имущества превысила 1 млн рублей.

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