ВС РФ уничтожили 360 военнослужащих ВСУ на донецком направлении за сутки

«На донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части города Артемовска (украинское название — Бахмут. — Ред.)», — заявил представитель МО.
По словам Конашенкова, за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении составили до 360 украинских военнослужащих и наемников, а также 25 единиц техники среди которой: семь боевых машин пехоты, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
Генерал-лейтенант добавил, что воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация вооруженных сил оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению Артемовска и пресекают попытки противника перебросить туда резервы.
За прошедшие сутки в интересах поддержки штурмовых отрядов в районе города авиацией было совершено 9 самолетовылетов, а также выполнены 62 огневые задачи артиллерией группировки, уточнили в военном ведомстве.