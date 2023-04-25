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16:22 (мск), источник: Известия

ВС РФ уничтожили 360 военнослужащих ВСУ на донецком направлении за сутки

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили на донецком направлении за сутки до 360 украинских военных и наемников. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: Известия

«На донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части города Артемовска (украинское название — Бахмут. — Ред.)», — заявил представитель МО.

По словам Конашенкова, за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении составили до 360 украинских военнослужащих и наемников, а также 25 единиц техники среди которой: семь боевых машин пехоты, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Генерал-лейтенант добавил, что воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация вооруженных сил оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению Артемовска и пресекают попытки противника перебросить туда резервы.

За прошедшие сутки в интересах поддержки штурмовых отрядов в районе города авиацией было совершено 9 самолетовылетов, а также выполнены 62 огневые задачи артиллерией группировки, уточнили в военном ведомстве.

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