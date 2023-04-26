Российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки

«В районе населенного пункта Марьинка сорвана ротация личного состава 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделениями специального назначения Южной группировки войск и артиллерией 1-го армейского корпуса уничтожены несколько подразделений общей численностью до 30 человек», — сказал он.
На Авдеевском направлении в районе Орловки артиллеристы 1-го армейского корпуса выполнили огневой налет по автомобильной колонне ВСУ.
«Залпом реактивной системы БМ-21 “Град” уничтожены пять единиц бронетехники и до 25 человек живой силы противника», — добавил офицер.
Кроме того, на Лисичанском направлении авиация Южного военного округа уничтожила опорный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Григоровки.
Также ракетное подразделение Южной группировки войск нанесло удар по пункту временной дислокации 60-й механизированной бригады противника в Краматорске, уничтожив «значительное количество военной техники и живой силы противника».