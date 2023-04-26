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12:26 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские военные сорвали ротацию украинского подразделения в районе Марьинки в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В районе населенного пункта Марьинка сорвана ротация личного состава 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделениями специального назначения Южной группировки войск и артиллерией 1-го армейского корпуса уничтожены несколько подразделений общей численностью до 30 человек», — сказал он.

На Авдеевском направлении в районе Орловки артиллеристы 1-го армейского корпуса выполнили огневой налет по автомобильной колонне ВСУ.

«Залпом реактивной системы БМ-21 “Град” уничтожены пять единиц бронетехники и до 25 человек живой силы противника», — добавил офицер.

Кроме того, на Лисичанском направлении авиация Южного военного округа уничтожила опорный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Григоровки.

Также ракетное подразделение Южной группировки войск нанесло удар по пункту временной дислокации 60-й механизированной бригады противника в Краматорске, уничтожив «значительное количество военной техники и живой силы противника».

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