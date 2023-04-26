14:22 (мск), источник: РБК Life
Вспышка кори в России. Чем она опасна и нужно ли делать прививку взрослым
Отвечают врачи.
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Весной 2023 года в России выявлена очередная вспышка кори. Вместе с экспертами разбираемся, чем опасно заболевание, как оно лечится и можно ли предотвратить заражение.
Корь — острое вирусное респираторное заболевание. Оно характеризуется лихорадкой, повышением температуры тела до 40,55 °С, недомоганием, кашлем, насморком и конъюнктивитом, патогномоничной энантемой (пятна Коплика) с последующей пятнисто-папулезной сыпью. Корь вызывается одноцепочечным РНК-содержащим вирусом. Человек считается единственным естественным хозяином вируса кори.
Вирус передается при прямом контакте с заболевшим или воздушно-капельным путем, когда инфицированный человек дышит, кашляет или чихает. Вирус кори может оставаться заразным в воздухе до двух часов после того, как инфицированный человек покинет территорию.
Сыпь при кори обычно появляется примерно через 14 дней после заражения. Она распространяется с головы на тело и ноги. Больные считаются заразными в период от четырех дней до и до четырех дней после появления сыпи.
Важно: иногда у людей с ослабленным иммунитетом сыпь не появляется.
Общие осложнения кори включают: средний отит, бронхопневмонию, ларинготрахеобронхит и диарею. Даже у ранее здоровых детей корь может вызвать серьезное заболевание, требующее госпитализации.
Высокий риск тяжелого течения заболевания и осложнений от кори чаще всего наблюдается у следующих групп:
Симптомы кори появляются через 7−14 дней после контакта с вирусом.
Признаки кори:
Кроме того, необходимо обратить внимание на признаки осложнения кори: через два-три дня после проявления симптомов во рту появляются крошечные белые пятна (пятна Коплика).
Поверх плоских красных пятен также могут появиться небольшие приподнятые бугорки. Пятна могут сливаться вместе, когда они распространяются с головы на остальную часть тела. Появление сыпи часто сопровождается лихорадкой.
При подозрении на корь следует обязательно и как можно быстрее обратиться к врачу. Заболевшим корью пациентам, которые не могут быть уверенными в наличии у них иммунитета против вируса, предлагают постконтактную профилактику (ПКП). Чтобы потенциально обеспечить защиту или облегчить течение заболевания, вводят вакцину в течение 72 часов после первоначального заражения либо иммуноглобулин в течение шести дней после заражения. Важно: вакцину и иммуноглобулин не вводят одновременно, это снижает эффективность вакцины. После появления сыпи пациента следует изолировать на четыре дня.
Тяжелые случаи кори у детей часто лечат витамином А. Его вводят сразу после установления диагноза и повторяют инъекцию на следующий день. Рекомендуемые возрастные суточные дозы составляют:
Лечение у кори только поддерживающее, эффективного противовирусного нет. Питье, внутривенные жидкости, облегчение состояния жаропонижающими. Рекомендуют прием витамина А. Если известна дата контакта с больным, применяют экстренную вакцинацию — вакцину вводят в первые трое суток после контакта с больным. Иногда до шести суток от контакта вводят иммуноглобулин. Но все эти меры сильно уступают по эффективности заранее сделанной вакцине.
Самый действенный способ профилактики кори — вакцинация. Заболевание можно предотвратить с помощью вакцины, содержащей вирус кори, чаще всего его вводят в комбинированной прививке против кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК).
Александр Лаврищев, терапевт сети клиник «Семейная» подтверждает, что единственный способ профилактиĸи ĸори — введение вакцины. «В целом если речь не идет о вспышĸе ĸори (а сегодня в России именно она), то реваĸцинации в пять-шесть лет достаточно. Далее порядоĸ реваĸцинации устанавливается для отдельных граждан в соответствии с заĸоном», — дополняет эксперт.
В России зарегистрированы две комбинированные вакцины против кори, паротита, краснухи:
Комплексная прививка делается дважды: детям в возрасте 12−15 месяцев и ревакцинация в шесть лет.
Прививают по Национальному календарю в один год и в шесть лет. Вторую вакцину можно сделать гораздо раньше. К примеру, выезжающим за рубеж непривитым детям в США рекомендуют две дозы с интервалом от 28 дней. Мы в «Рассвете» обычно выдерживаем три месяца между дозами вакцины, чтобы тот иммунный фактор, который не позволил выработать иммунитет на первую дозу вакцины, утратил свое действие.
Вакцину вводят подкожно под лопатку или в область плеча.
В большинстве случаев процесс протекает бессимптомно, редко у детей может повышаться температура, появляется легкое недомогание или кашель. Эти симптомы проходят вместе с температурой и не требуют лечения.
Одна доза вакцины ММР эффективна для профилактики кори примерно на 93%, две дозы — на 97%. Почти у всех, кто не реагирует на коревой компонент первой дозы вакцины в возрасте 12 месяцев и старше, появится реакция на вторую дозу. Поэтому вторую прививку делают в том числе и для устранения первичной неудачи вакцины. Педиатр Антон Клиншов подчеркивает, что защита сохраняется всю жизнь, даже если антител в крови не найдено.
Противопоказания к вакцине такие же, как и к другим: температура, сильная аллергическая реакция на предыдущую вакцину или ее компоненты. Учитывая, что это живая вакцина, к противопоказаниям относят также недавнее лечение стероидами или иммуноглобулинами (это бывает редко). Контролировать эффективность вакцинации поиском антител в крови не нужно. Защита будет, даже если антител нет. Нужно просто сделать две прививки.
«В отличие от антител ĸ ВИЧ или ĸоронавирусу противоĸоревые антитела являются мощным фаĸтором нейтрализации — вирус не может избежать связывания с ними. Поэтому даже небольшое ĸоличество антител может предотвратить заражение. Антитела цирĸулируют в организме достаточно долго, считается, что после второго введения в возрасте пяти-шести лет их хватает на десять лет или больше. Однаĸо эти данные теоретичесĸие, с праĸтичесĸой точĸи зрения есть установленные заĸоном титры антител. Таĸже сотрудниĸи учебных заведений, военные и другие работниĸи определенных специальностей ваĸцинируются от ĸори в порядĸе, установленном в отдельном приĸазе, и это происходит переодичесĸи».
«Международным уровнем положительного иммунитета против ĸори является уровень больший или равный 0,18 МЕ/мл. В отдельных случаях реĸомендовано иметь титр антител ĸ ĸори больший или равный 0,5 МЕ/мл, но это обговаривается специальным приĸазом».
«В целом ваĸцина переносится хорошо пациентами всех возрастов. Серьезные аллергичесĸие реаĸции встречаются в одном случае на миллион ваĸцинаций, что значительно меньше, чем при приеме обезболивающих или жаропонижающих средств. Ваĸцина противопоĸазана людям с аĸтивным иммунодефицитом (например, при врожденных патологиях иммунной системы или при ВИЧ), а таĸже беременным женщинам. Всем остальным людям ваĸцина поĸазана».
Александр Лаврищев, врач терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная»
Несмотря на то что корь с 2000 года считается ликвидированной инфекцией, ежегодно заболевают от десятков до сотен детей в нашей стране. Многие случаи остаются неопознанными, многие замалчиваются. Это приводит к дальнейшему распространению болезни.
«Появляется эта инфекция у непривитых лиц, заразившихся в других странах, где охват вакцинацией меньше. Причем это не только развивающиеся страны, регионы Африки или Юго-Восточной Азии, а в том числе, к примеру, Германия и Франция. Многие не прививаются и не прививают своих детей, опасаясь побочных явлений, аутизма (давно развеянный миф). Так как заразность у кори как минимум 90%, распространение происходит очень быстро — почти все, кто не болел ранее и не привит, заболеют».
ВОЗ пишет, что в развивающихся странах корь поражает 30 млн детей в год и вызывает 1 млн смертей.
«А еще — 15−60 тыс. случаев слепоты в год. Два-три случая из тысячи заканчиваются летальным исходом. Один случай из тысячи — воспалением мозга с трудно прогнозируемыми последствиями. Вирус кори снижает иммунитет, поэтому легко присоединяются осложнения, из которых самое частое — бронхопневмония. А еще через 6−10 лет после перенесенной кори может развиться патология мозга, которая практически всегда инвалидизирующая или летальная — подострый склерозирующий панэнцефалит».
«Профилактика кори — это вакцинация. В 1963 году была лицензирована эффективная вакцина от кори, содержащая живой ослабленный вирус (инактивированная, “убитая” вакцина не давала стойкого иммунитета). Необходимы две вакцины. Первая дает иммунитет у 93−95% привитых, вторая, так называемая подчищающая, вырабатывает иммунитет у большинства из оставшихся 5−7%».
Антон Клиншов