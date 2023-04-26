Где пожарить шашлык в этом году: места в Москве и Петербурге И какой штраф грозит за разведение огня в неположенном месте
Фоторепортажи
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
6Последствия взрыва в Белгороде
Главное
Спецоперация на Украине
14:22 (мск), источник: РБК Life

Вспышка кори в России. Чем она опасна и нужно ли делать прививку взрослым

Отвечают врачи.

Источник: РИА "Новости"

Весной 2023 года в России выявлена очередная вспышка кори. Вместе с экспертами разбираемся, чем опасно заболевание, как оно лечится и можно ли предотвратить заражение.

Что такое корь

Корь — острое вирусное респираторное заболевание. Оно характеризуется лихорадкой, повышением температуры тела до 40,55 °С, недомоганием, кашлем, насморком и конъюнктивитом, патогномоничной энантемой (пятна Коплика) с последующей пятнисто-папулезной сыпью. Корь вызывается одноцепочечным РНК-содержащим вирусом. Человек считается единственным естественным хозяином вируса кори.

Корь — одно из самых контагиозных инфекционных заболеваний: девять из десяти восприимчивых лиц при тесном контакте с больным заразятся корью.

Вирус передается при прямом контакте с заболевшим или воздушно-капельным путем, когда инфицированный человек дышит, кашляет или чихает. Вирус кори может оставаться заразным в воздухе до двух часов после того, как инфицированный человек покинет территорию.

Сыпь при кори

Сыпь при кори обычно появляется примерно через 14 дней после заражения. Она распространяется с головы на тело и ноги. Больные считаются заразными в период от четырех дней до и до четырех дней после появления сыпи.

Важно: иногда у людей с ослабленным иммунитетом сыпь не появляется.

Чем опасна корь

Общие осложнения кори включают: средний отит, бронхопневмонию, ларинготрахеобронхит и диарею. Даже у ранее здоровых детей корь может вызвать серьезное заболевание, требующее госпитализации.

  • У одного из каждых 1000 заболевших корью развивается острый энцефалит, который может привести к необратимому повреждению головного мозга.
  • От одного до трех из каждой 1000 детей, заразившихся корью, умирают от респираторных и неврологических осложнений.
  • Подострый склерозирующий панэнцефалит (ПСПЭ) — редкое, но фатальное дегенеративное заболевание центральной нервной системы, характеризующееся поведенческими и интеллектуальными нарушениями и судорогами, которые обычно развиваются через 7−10 лет после заражения корью.

Высокий риск тяжелого течения заболевания и осложнений от кори чаще всего наблюдается у следующих групп:

  • младенцы и дети в возрасте до пяти лет;
  • беременные женщины;
  • люди с ослабленной иммунной системой, например с лейкемией и ВИЧ-инфекцией.


Признаки и симптомы кори

Симптомы кори появляются через 7−14 дней после контакта с вирусом.

Признаки кори:

  • высокая температура (может подняться более чем до 40 °С);
  • кашель;
  • насморк;
  • красные слезящиеся глаза (конъюнктивит).

Кроме того, необходимо обратить внимание на признаки осложнения кори: через два-три дня после проявления симптомов во рту появляются крошечные белые пятна (пятна Коплика).

Через три — пять дней после проявления симптомов на теле появляется сыпь. Обычно она начинается с плоских красных пятен на лице у линии роста волос, которые распространяются вниз — на шею, тело, руки и ноги.

Поверх плоских красных пятен также могут появиться небольшие приподнятые бугорки. Пятна могут сливаться вместе, когда они распространяются с головы на остальную часть тела. Появление сыпи часто сопровождается лихорадкой.

Лечение кори

При подозрении на корь следует обязательно и как можно быстрее обратиться к врачу. Заболевшим корью пациентам, которые не могут быть уверенными в наличии у них иммунитета против вируса, предлагают постконтактную профилактику (ПКП). Чтобы потенциально обеспечить защиту или облегчить течение заболевания, вводят вакцину в течение 72 часов после первоначального заражения либо иммуноглобулин в течение шести дней после заражения. Важно: вакцину и иммуноглобулин не вводят одновременно, это снижает эффективность вакцины. После появления сыпи пациента следует изолировать на четыре дня.

Специфической противовирусной терапии кори не существует. В случае заражения можно облегчить симптомы и устранить осложнения, такие как бактериальные инфекции.

Тяжелые случаи кори у детей часто лечат витамином А. Его вводят сразу после установления диагноза и повторяют инъекцию на следующий день. Рекомендуемые возрастные суточные дозы составляют:

  • 50 000 МЕ для детей младше 6 месяцев;
  • 100 000 МЕ для детей в возрасте 6−11 месяцев;
  • 200 000 МЕ для детей в возрасте 12 месяцев и старше.

Лечение у кори только поддерживающее, эффективного противовирусного нет. Питье, внутривенные жидкости, облегчение состояния жаропонижающими. Рекомендуют прием витамина А. Если известна дата контакта с больным, применяют экстренную вакцинацию — вакцину вводят в первые трое суток после контакта с больным. Иногда до шести суток от контакта вводят иммуноглобулин. Но все эти меры сильно уступают по эффективности заранее сделанной вакцине.

Антон Клиншов
педиатр клиники «Рассвет»


Профилактика кори

Самый действенный способ профилактики кори — вакцинация. Заболевание можно предотвратить с помощью вакцины, содержащей вирус кори, чаще всего его вводят в комбинированной прививке против кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК).

Александр Лаврищев, терапевт сети клиник «Семейная» подтверждает, что единственный способ профилактиĸи ĸори — введение вакцины. «В целом если речь не идет о вспышĸе ĸори (а сегодня в России именно она), то реваĸцинации в пять-шесть лет достаточно. Далее порядоĸ реваĸцинации устанавливается для отдельных граждан в соответствии с заĸоном», — дополняет эксперт.

Как называется прививка от кори

В России зарегистрированы две комбинированные вакцины против кори, паротита, краснухи:

  • ММР-II;
  • «Приорикс».

В каком возрасте делают прививку от кори

Комплексная прививка делается дважды: детям в возрасте 12−15 месяцев и ревакцинация в шесть лет.

Прививают по Национальному календарю в один год и в шесть лет. Вторую вакцину можно сделать гораздо раньше. К примеру, выезжающим за рубеж непривитым детям в США рекомендуют две дозы с интервалом от 28 дней. Мы в «Рассвете» обычно выдерживаем три месяца между дозами вакцины, чтобы тот иммунный фактор, который не позволил выработать иммунитет на первую дозу вакцины, утратил свое действие.

Антон Клиншов
педиатр

Куда делают прививку от кори

Вакцину вводят подкожно под лопатку или в область плеча.

Как переносится прививка от кори

В большинстве случаев процесс протекает бессимптомно, редко у детей может повышаться температура, появляется легкое недомогание или кашель. Эти симптомы проходят вместе с температурой и не требуют лечения.

Сколько действует прививка от кори

Одна доза вакцины ММР эффективна для профилактики кори примерно на 93%, две дозы — на 97%. Почти у всех, кто не реагирует на коревой компонент первой дозы вакцины в возрасте 12 месяцев и старше, появится реакция на вторую дозу. Поэтому вторую прививку делают в том числе и для устранения первичной неудачи вакцины. Педиатр Антон Клиншов подчеркивает, что защита сохраняется всю жизнь, даже если антител в крови не найдено.

Противопоказания

Противопоказания к вакцине такие же, как и к другим: температура, сильная аллергическая реакция на предыдущую вакцину или ее компоненты. Учитывая, что это живая вакцина, к противопоказаниям относят также недавнее лечение стероидами или иммуноглобулинами (это бывает редко). Контролировать эффективность вакцинации поиском антител в крови не нужно. Защита будет, даже если антител нет. Нужно просто сделать две прививки.

Антон Клиншов
педиатр

Антитела к кори

Прежде чем проводить ревакцинацию во взрослом возрасте, можно выяснить, есть ли в организме антитела к кори.

«В отличие от антител ĸ ВИЧ или ĸоронавирусу противоĸоревые антитела являются мощным фаĸтором нейтрализации — вирус не может избежать связывания с ними. Поэтому даже небольшое ĸоличество антител может предотвратить заражение. Антитела цирĸулируют в организме достаточно долго, считается, что после второго введения в возрасте пяти-шести лет их хватает на десять лет или больше. Однаĸо эти данные теоретичесĸие, с праĸтичесĸой точĸи зрения есть установленные заĸоном титры антител. Таĸже сотрудниĸи учебных заведений, военные и другие работниĸи определенных специальностей ваĸцинируются от ĸори в порядĸе, установленном в отдельном приĸазе, и это происходит переодичесĸи».

«Международным уровнем положительного иммунитета против ĸори является уровень больший или равный 0,18 МЕ/мл. В отдельных случаях реĸомендовано иметь титр антител ĸ ĸори больший или равный 0,5 МЕ/мл, но это обговаривается специальным приĸазом».

«В целом ваĸцина переносится хорошо пациентами всех возрастов. Серьезные аллергичесĸие реаĸции встречаются в одном случае на миллион ваĸцинаций, что значительно меньше, чем при приеме обезболивающих или жаропонижающих средств. Ваĸцина противопоĸазана людям с аĸтивным иммунодефицитом (например, при врожденных патологиях иммунной системы или при ВИЧ), а таĸже беременным женщинам. Всем остальным людям ваĸцина поĸазана».

Александр Лаврищев, врач терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная»

Комментарий врача

Несмотря на то что корь с 2000 года считается ликвидированной инфекцией, ежегодно заболевают от десятков до сотен детей в нашей стране. Многие случаи остаются неопознанными, многие замалчиваются. Это приводит к дальнейшему распространению болезни.

Антон Клиншов
педиатр

«Появляется эта инфекция у непривитых лиц, заразившихся в других странах, где охват вакцинацией меньше. Причем это не только развивающиеся страны, регионы Африки или Юго-Восточной Азии, а в том числе, к примеру, Германия и Франция. Многие не прививаются и не прививают своих детей, опасаясь побочных явлений, аутизма (давно развеянный миф). Так как заразность у кори как минимум 90%, распространение происходит очень быстро — почти все, кто не болел ранее и не привит, заболеют».

ВОЗ пишет, что в развивающихся странах корь поражает 30 млн детей в год и вызывает 1 млн смертей.

«А еще — 15−60 тыс. случаев слепоты в год. Два-три случая из тысячи заканчиваются летальным исходом. Один случай из тысячи — воспалением мозга с трудно прогнозируемыми последствиями. Вирус кори снижает иммунитет, поэтому легко присоединяются осложнения, из которых самое частое — бронхопневмония. А еще через 6−10 лет после перенесенной кори может развиться патология мозга, которая практически всегда инвалидизирующая или летальная — подострый склерозирующий панэнцефалит».

«Профилактика кори — это вакцинация. В 1963 году была лицензирована эффективная вакцина от кори, содержащая живой ослабленный вирус (инактивированная, “убитая” вакцина не давала стойкого иммунитета). Необходимы две вакцины. Первая дает иммунитет у 93−95% привитых, вторая, так называемая подчищающая, вырабатывает иммунитет у большинства из оставшихся 5−7%».

Антон Клиншов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дочь Ивана Урганта показала откровенное фото с новым возлюбленным
«Ужас какой, зачем». Поклонники были удивлены новым фото Аллы Пугачевой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
медициназдоровье