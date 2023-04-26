14:39 (мск), источник: © РИА Новости
Пригожин назвал контрнаступление ВСУ неизбежным
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ неизбежно, привела мнение основателя «Группы Вагнера» Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram.
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«Что сегодня происходит с контрнаступлением ВСУ? Сегодня идут дожди, 2 мая должен пройти последний дождь, еще неделю нужно на то, чтобы ветер высушил почву, после этого ВСУ готовы будут двигаться. Будут ли они это делать на 9 мая, чтобы, в кавычках, испортить праздник — может, так, а, может, не так. ВСУ готовы полностью идти и резать фланги», — заявил бизнесмен.
По его словам, сейчас в Артемовск прибывают хорошо подготовленные подразделения противника, в том числе спецназ, «целым днями слышна польская речь».
В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. При этом министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что контрнаступление можно ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.