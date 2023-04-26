Российские военные пресекли попытки контратак ВСУ в Артемовске

За минувшие сутки штурмовые отряды продолжали уничтожать украинских военных и наемников в западной части города.
«Подразделения ВДВ и Южной группировки войск оказывали поддержку их действиям, а также пресекали попытки украинских подразделений контратаковать на северном и южном флангах», — рассказали в ведомстве.
Артиллеристы Южной группировки войск и авиация поразили несколько целей противника в ДНР.
Всего Киев потерял на Донецком направлении за сутки до 300 военнослужащих и наемников.
Накануне Вооруженным силам удалось пресечь попытки Киева перебросить резервы в Артемовск. Как сообщил в понедельник корреспондент РИА Новости, бойцы «Группы Вагнера» продвинулись на западных окраинах города и ведут бои уже за железной дорогой в районе многоэтажек и медицинского института.
В середине апреля основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80 процентов Артемовска. Группировка ВСУ находится в оперативном окружении, но речи о котле пока не идет, уточнил он на прошлой неделе.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.