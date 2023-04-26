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21:24 (мск), источник: © РИА Новости

Киев перебрасывает войска в Запорожскую область, сообщил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Киевские власти перебрасывают войска в подконтрольную им часть Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Режим Зеленского отдал приказ начать переброску на линию фронта в Запорожскую область войск из регионов Центральной Украины, в том числе Полтавской и Черкасской областей, хотя совсем недавно приоритет отдавался бригадам из западноукраинских регионов, прежде всего из Галиции», — сказал он.

По словам чиновника, уже к концу этой недели на линию фронта должны прибыть 116-я и 118-я бригады территориальной обороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада.

«До 30 апреля все три бригады, которые Киев бросает на убой, должны быть полностью переброшены на линию фронта», — сказал Рогов.

О скором контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, оно может начаться, когда прекратится распутица.

Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.

Как сообщало в середине апреля агентство Reuters, Киев подготовил восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления. Основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин оценил численность этих войск примерно в 200 тысяч человек.

В свою очередь, в России неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.

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