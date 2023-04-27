Тест: cможете ли вы защитить себя от радиации 37 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла авария на Чернобыльской АЭС
Фоторепортажи
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
6Последствия взрыва в Белгороде
15:15 (мск), источник: © РИА Новости

Российские штурмовики овладели четырьмя кварталами в Артемовске

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в Артемовске, общие потери украинской армии за сутки на Донецком направлении составили более 400 военнослужащих и наемников, сообщило Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Донецком направлении штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на северной и южной окраинах города и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов», — говорится в сводке.

По данным ведомства, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районе Ступочек, Часова Яра и Калинина. В течение суток авиацией в данном районе совершено четыре самолетовылета, артиллерией выполнено 59 огневых задач.

«Уничтожено свыше 400 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”. Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — добавили в Минобороны.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Исход близок'. Что творится на ключевом участке фронта
'Подрезать русским крылья'. На Западе нашли способ переломить ход СВО
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта