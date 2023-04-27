Российские штурмовики овладели четырьмя кварталами в Артемовске

«На Донецком направлении штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на северной и южной окраинах города и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов», — говорится в сводке.
По данным ведомства, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районе Ступочек, Часова Яра и Калинина. В течение суток авиацией в данном районе совершено четыре самолетовылета, артиллерией выполнено 59 огневых задач.
«Уничтожено свыше 400 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”. Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — добавили в Минобороны.