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12:08 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 5 341 случай заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 341, летальных исходов из-за ковида — на 34. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Источник: РИА "Новости"

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 990 случаев заражения и 32 смерти, всего с начала пандемии — 22 851 209 и 398 305 соответственно. Число случаев выздоровления после коронавируса увеличилось за сутки на 5 725 против 7 186 днем ранее, до 22 249 894.

За сутки в России госпитализировали 424 заболевших ковидом против 920 днем ранее (снижение на 53,9%). Число госпитализаций увеличилось в 8 регионах и уменьшилось в 66, еще в 11 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 671 против 763 днем ранее, до 3 506 682. Умерли 7 заболевших (днем ранее — 6, всего с начала пандемии — 48 690). Количество выздоровевших возросло на 555, до 3 316 884.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 499 случаев заражения и 568 случаев выздоровления, всего с начала пандемии — 1 939 620 и 1 896 482 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на 7, до 37 620.

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