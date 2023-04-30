Умер модельер Вячеслав Зайцев, сообщили СМИ

Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. В 1962 году закончил Московский текстильный институт (ныне Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина). В 1963 году представил свою первую коллекцию спецодежды для работниц села.
В 1965 году начал работать в качестве художественного руководителя экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве, откуда впоследствии ушел в небольшое ателье, которое к 1982 году превратил в Московский дом моды (ныне Московский Дом Моды Slava Zaitsev).
Зайцев стал первым советским и российским модельером, получившим право показа своих моделей в неделях высокой моды в Париже, а в 1989 году стал победителем саммита в Токио «Пять лучших модельеров мира».
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Удостоен многих общественных наград и премий.
В 2016 году появились сообщения, что Зайцеву поставили диагноз болезнь Паркинсона.