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20:07 (мск), источник: © РИА Новости

Умер модельер Вячеслав Зайцев, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет, передает телеканал РЕН ТВ. По данным СМИ, его доставили с желудочным кровотечением в одну из больниц в Подмосковье, где он умер в реанимации.

Источник: © РИА Новости

Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. В 1962 году закончил Московский текстильный институт (ныне Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина). В 1963 году представил свою первую коллекцию спецодежды для работниц села.

В 1965 году начал работать в качестве художественного руководителя экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве, откуда впоследствии ушел в небольшое ателье, которое к 1982 году превратил в Московский дом моды (ныне Московский Дом Моды Slava Zaitsev).

Зайцев стал первым советским и российским модельером, получившим право показа своих моделей в неделях высокой моды в Париже, а в 1989 году стал победителем саммита в Токио «Пять лучших модельеров мира».

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Удостоен многих общественных наград и премий.

В 2016 году появились сообщения, что Зайцеву поставили диагноз болезнь Паркинсона.

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