ВС России ракетными ударами нарушили выпуск вооружения для украинских войск

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — указали в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что «нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники» для ВСУ.
Сегодня ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Взрывы прогремели в трех регионах: Днепропетровской и Киевской областях, а также в столице страны.
Отдельно сообщалось, что повреждения получило промышленное предприятие в Павлограде.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.