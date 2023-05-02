16:36 (мск), источник: Ведомости
Российские военные за сутки сбили три украинских самолета
Вооруженные силы России сбили три самолета ВВС Украины за прошедшие сутки, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
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«Средствами противовоздушной обороны уничтожено три самолета воздушных сил Украины. Два украинских истребителя МиГ-29 сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка Донецкой народной республики и Миролюбовка Херсонской области. Кроме того, самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, российские штурмовые отряды под прикрытием ВДВ на флангах продолжают бои на западе Артемовска (украинское название — Бахмут), отметили в оборонном ведомстве.
На остальных направлениях ВС России продолжили наносить удары по позициям и объектам ВСУ. Так, на Херсонском направлении был уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.
1 мая Минобороны РФ сообщило о нанесенном групповом ударе по объектам ВПК Украины и продолжающихся боях в Артемовске. 30 апреля Минобороны сообщило об уничтожении в районе Краматорска в ДНР до 200 т боеприпасов украинской армии.
2 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинская сторона потеряла в апреле более 15 000 военнослужащих. В марте министр говорил об 11 000 убитых солдатах ВСУ.