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03:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

В Минусинске с виновника лесного пожара взыскали более 630 тыс. рублей

В 2022 году 39-летний мужчина был приговорён к обязательным работам за неосторожное обращение с огнём.

В Минусинске прокуратура взыскала с виновника лесного пожара расходы на его тушение — более 630 тыс. руб. В 2022 году 39-летний мужчина был приговорён к обязательным работам за неосторожное обращение с огнём, повлекшее крупный лесной пожар и вблизи поселения. По иску прокурора с него взыскан причинённый государству и организациям ущерб.

— На тушение пожара были также затрачены силы и средства — более 630 тыс. руб., которые подлежат возмещению виновником. Так как добровольно затраты компенсированы не были, прокуратура взыскала их через суд, — сообщили в ведомстве.

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