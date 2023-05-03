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12:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Пропавший на Кубани аниматор найден мертвым

Кирилл Чубко найден мертвым. Тело 37-летнего аниматора обнаружено с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

В свою очередь тело 19-летней Татьяны Мастыко на данный момент не найдено. Место сокрытия устанавливается.

Напомним, в Краснодаре задержали троих подозреваемых в убийстве аниматоров в Выселковском районе. По версии следствия, 30-, 31- и 45-летний подозреваемые напали на потерпевших на автотрассе, после чего забрали наличные средства и банковские карты, с которых сняли более 180 тыс. руб. После этого, чтобы скрыть следы преступления, — сожгли автомобиль.

Олег Исаев

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