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16:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Пригожин считает, что контрнаступление ВСУ началось

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что видит активизацию Вооруженных сил Украины на фронте. По его оценкам, это свидетельствует о начале анонсированного ранее контрнаступления.

Спецоперация на Украине
Источник: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации, мы видим высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта. При этом если внутри наш фронт мы контролируем, то по периметру, к сожалению, ситуация выглядит, скажем так, не лучшим образом», — ответил Евгений Пригожин на вопрос о нынешней обстановке на фронте (цитата по пресс-службе Евгения Пригожина).

Глава ЧВК «Вагнер» добавил, что «пока промолчит из вежливости», отвечая на вопрос о том, насколько у российских сил надежны фланги. Он заявил, что противник также активизировался за пределами «исторических границ Украины — Российской Федерации», имея в виду, в частности, атаки беспилотников по территории субъектов России.

«Поэтому я считаю, что уже все пошло. Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время, может быть, дни», — заключил Евгений Пригожин.

2 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна почти готова к контрнаступлению. Вашингтон ожидает, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели. Как отмечал телеканал CNN, основные факторы, затягивающие контрнаступление ВСУ, — это отсутствие возможности для внезапного нападения, преимущество России в воздухе, а также усиленная линия обороны.

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Эрдни Кагалтынов

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